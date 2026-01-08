Баскетболист Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Спортсмена освободили из французской тюрьмы в ночь на 8 января. Он вернулся в Россию, сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело. Баскетболист находился под стражей во Франции с июня, власти США обвинили его в кибермошенничестве.

Даниил Касаткин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даниил Касаткин

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве»,— сказал господин Бело «РИА Новости».

Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа 21 июня 2025 года по запросу США. Американские власти заявили, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что ее жертвами стали более 900 учреждений в США. Баскетболист вину не признал. В октябре суд Парижа решил экстрадировать его в США.