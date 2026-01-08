Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven и два комплекса Gravehawk

Великобритания предоставила Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа противовоздушных комплексов Gravehawk. Об этом сообщило издание UK Defence Journal со ссылкой на данные британского Минобороны.

Всего Великобритания должна передать украинской стороне 15 систем Gravehawk, уточнили в ведомстве. Эти комплексы британско-датского производства рассчитаны на борьбу в том числе с ракетами дальнего действия.

Система ПВО Raven была специально разработана Британией для Украины. Она предназначена для защиты от беспилотников, самолетов и вертолетов на ближних дистанциях.

В декабре 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал пакет помощи Украине в $805 млн на укрепление ПВО. Помимо Raven и Gravehawk, деньги были выделены на дистанционно управляемые противодронные турельные установки.