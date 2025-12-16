Великобритания направит Украине 600 млн фунтов на усиление ПВО

В 2025 году Великобритания направит £600 млн ($805 млн) на укрепление ПВО Украины. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили на онлайн-заседании контактной группы по военным поставкам Украине в формате «Рамштайн». Его слова приводит LBC.

Господин Хили подчеркнул, что вложения Великобритании направлены на поставку тысяч систем ПВО, ракет и автоматизированных турелей для борьбы с беспилотниками. С июня обе стороны уже получили более 1 тыс. ракет и 250 тыс. боеприпасов для ПВО. В новый пакет помощи Украине, в частности, входят более 20 дистанционно управляемых противодронных турелей, закупленных у Эстонии, пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.

В ноябре Джон Хили заявил о готовности Великобритании направить свои войска на Украину в составе «коалиции желающих». Этот план 16 декабря подтвердил премьер-министр Кир Стармер.