«Белогорье» в гостях разгромило «Енисей» в матче чемпионата России

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над красноярским «Енисеем» в гостевом матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3–0 в пользу гостей. Итоги игрового дня обновили турнирное положение команд в Суперлиге.

Фото: ВК «Белогорье»

Волейболисты одержали победу в трех партиях с результатами 25:17, 27:25 и 25:18. По итогам матча «Белогорье» набрало 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Енисей» с 28 очками располагается на седьмой позиции.

4 января «Белогорье» также победило в матче с нижегородским «Горьким» со счетом 3:0 в Туле.

Ульяна Ларионова