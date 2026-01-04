Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Горький» в первом матче 2026 года

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» начал второй круг Суперлиги с победы. Матч 16-го тура с нижегородским «Горьким» завершился со счетом 3:0 (25:20, 27:25, 26:24). Игра прошла сегодня на временной домашней арене белгородцев в Туле.

Предыдущая фотография
Игрок ВК «Белогорье» радуется победе в матче с «Горьким»

Игрок ВК «Белогорье» радуется победе в матче с «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье»

Команда ВК «Белогорье» во время матча с «Горьким»

Команда ВК «Белогорье» во время матча с «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Следующая фотография
1 / 3

Игрок ВК «Белогорье» радуется победе в матче с «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье»

Команда ВК «Белогорье» во время матча с «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

Это была 18-я встреча клубов в рамках чемпионата России и 14-я победа на счету «львов» (еще четыре у «Горького»).

По итогам встречи «Белогорье» осталось на пятой строчке турнирной таблицы, но уже с 34 очками. «Горький» же занимает 10-е место с 18 очками.

Матч 17-го тура Суперлиги белгородцы сыграют на выезде. 8 января они сразятся с «Енисеем» в Красноярске. Соперник «львов» занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

Алина Морозова