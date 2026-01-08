Российского журналиста нашли мертвым во Франции

В пригороде Парижа Медоне нашли тело 38-летнего российского журналиста, сообщили французские СМИ. По информации живущего во Франции журналиста Дениса Балашова, речь идет о Евгении Сафронове.

Тело российского журналиста было найдено у подножия здания многоквартирного дома, в котором он жил. Предположительно, он упал с высоты около 20 м, с седьмого этажа, передает BFM TV. Как пишет газета Le Parisien, журналист выпрыгнул из окна квартиры на улице Rue de la Rosire.

Журналиста доставили в больницу, где он скончался. Полицейские нашли в квартире Сафронова письма на русском языке, в мусорном ведре были обнаружены наркотики, а у окна стоял стул, следует из публикации Le Parisien.

В материале газеты также сообщается, что на месте происшествия присутствовал сосед журналиста по комнате. Полиция не смогла установить, был ли сосед свидетелем самоубийства, поскольку допросу помешал языковой барьер.

По информации BFM TV, Сафронов отправил предсмертное письмо своим близким незадолго до самоубийства. В записке на русском языке, которая есть в распоряжении у издания, журналист сообщил, что стал жертвой хакерской атаки.

«Все мои аккаунты были взломаны. Мой аккаунт в Telegram был украден. Мои текстовые сообщения и телефонные разговоры были перехвачены. Мой телефон заразили хакеры»,— приводит BFM TV фрагмент из письма Сафронова.

Информацию о взломе социальных сетей журналиста подтвердил Денис Балашов. По его словам, ровно неделю назад Сафронов сообщил о взломе своих телефонов и аккаунтов в социальных сетях и на портале «Госуслуги». Господин Балашов уточнил, что хакерские атаки «окончательно выбили из равновесия» журналиста.

Le Parision пишет, что Евгению Сафронову также могли угрожать убийством. Об этом газете сообщил источник, близкий к делу и материалам, собранным полицией Франции. Расследование продолжается.