В Кисловодске тушат возгорание сухой травы в районе Сосновой горки

В Кисловодске в районе Сосновой горки произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидируют силами лесопожарной службы местного национального парка. Об этом в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

По словам главы, ситуация находится под контролем, угрозы жилым кварталам нет. Причины возгорания устанавливаются. В связи с инцидентом власти призвали горожан соблюдать осторожность в сухую погоду: не разводить костры и не выбрасывать окурки.

Константин Соловьев