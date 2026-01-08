Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кисловодске тушат возгорание сухой травы в районе Сосновой горки

В Кисловодске в районе Сосновой горки произошло возгорание сухой травы. Пожар ликвидируют силами лесопожарной службы местного национального парка. Об этом в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы, ситуация находится под контролем, угрозы жилым кварталам нет. Причины возгорания устанавливаются. В связи с инцидентом власти призвали горожан соблюдать осторожность в сухую погоду: не разводить костры и не выбрасывать окурки.

Константин Соловьев

