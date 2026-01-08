Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кабардино-Балкарии модернизируют сети водоснабжения в селе Морзох

В селе Морзох Урванского района модернизируют систему водоснабжения. В рамках проекта планируют проложить около 1 км нового водопровода, что позволит улучшить качество воды для 1,2 тыс. жителей населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в работах будут использовать современные технологии и материалы, которые обеспечат надежность и долговечность системы. Отмечается, что в прошлом году в селе Кахун обновили около 9 км распределительных водопроводных сетей.

Константин Соловьев

