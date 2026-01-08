Олимпийский чемпион Денис Спицов в третий раз победил в турнире «Тур де Бург»

Победителем среди мужчин финала уральской лыжной многодневки «Тур де Бург» на Кубок главы Екатеринбурга в третий раз стал олимпийский чемпион Денис Спицов, сообщил мэр Алексей Орлов в telegram-канале. Среди женщин лучший результат показала Юлия Ступак.

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

«Тур де Бург» проходил на спортивной базе «Динамо» и на Уктусе с 6 по 8 января. Турнир проводится с 2023 года по инициативе Алексея Орлова. «Это настоящий праздник, который доказывает: лыжи — это уральская стихия, наш характер и гордость»,— подчеркнул мэр.

Алексей Буров