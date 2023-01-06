В Екатеринбурге состоялась лыжная многодневка на Кубок главы города

Лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга прошла с 4 по 6 января. В соревнованиях принимали участие как любители, так и олимпийские чемпионы — Денис Спицов, Иван Якимушкини Евгений Гараничев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно на старт выходили более 100 спортсменов со всей страны, а призовой фонд составил 500 тыс. руб.

Лыжная многодневка стартовала 4 января вечерней гонкой на учебно-спортивной базе «Динамо». На вечерние старты вышли 143 уральца. В забеге на 10 км среди мужчин-профессионалов с результатом в 27 минут 44 секунды победил Иван Якимушкин, с отставанием в 1,3 секунды вторым к финишу пришел Денис Спицов.

На следующий день, когда на старт вышло 111 спортсменов, в дневной гонке на 10 км среди мужчин-профессионалов Денис Спицов обогнал Ивана Якимушкина на 27,4 секунды. Замкнул тройку лучших, как днем ранее, чемпион мира и Европы среди биатлонистов-юниоров Василий Томшин.

Заключительный этап состоялся сегодня, 6 января, на базе ГЛК «Уктус». В забеге на 2 км поучаствовали 150 человек. Среди профессионалов с результатом в 5 минут 51 секунду победу одержал Денис Спицов. Иван Якимушкин уступил ему на 8,3 секунды. Третье место занял Василий Томшин, преодолевший дистанцию за 6 минут 32 секунды.

Лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга, приуроченная к празднованию 300-летия города, состоялась впервые. «Несмотря на то, что идея провести "Тур де Бург" возникла всего полтора месяца назад, к участию в многодневке присоединились спортсмены со всей страны. Самому возрастному участнику соревнований — 78 лет!»,— написал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

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Диана Сунагатуллина