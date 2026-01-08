Обломки сбитого дрона повредили ЛЭП в Краснодарском крае

Обломки одного из сбитых над Краснодарским краем БПЛА упали на окраине станицы Северской. Была повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в оперштабе региона.

Кабель уже починили, уточнили в пресс-службе. Электричество в станице восстановлено. На месте падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, при атаке в станице загорелся камыш. Пожар оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.

В период с 7:00 до 9:00 мск в небе над Краснодарским краем сбиты 11 беспилотников. Столько же — в ночь на 8 января. После ночной атаки в станице Северской повреждены три здания.