Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Robinson в Пермском крае

После крушения частного вертолета Robinson на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Пермском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). При аварии погибли два человека.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, во время несанкционированного полета на низкой высоте Robinson столкнулся с металлическим тросом. Сам трос предназначен для горнолыжного оборудования на базе отдыха «Ашатли-парк». После столкновения вертолет упал на снег и получил серьезные технические повреждения. Пострадавших на территории базы не было.

В качестве основной причины аварии СКР рассматривает нарушение правил безопасности при управлении вертолетом. Еще одна версия — техническая неисправность воздушного судна.

Расследование крушения продолжается. К нему привлечены специалисты в области авиации. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены дополнительные экспертизы.

Вертолет Robinson упал 7 января на территории базы отдыха «Ашатли-парк», расположенной в Бардымском районе Пермского края. Погибли директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны предприятия Эльмир Коняков.