При крушении вертолета в Прикамье погиб бизнесмен Ильяс Гимадутдинов

В результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны предприятия Эльмир Коняков. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: Страница Ильяса Гимадутдинова во «ВКонтакте» Ильяс Гимадутдинов

Фото: Страница Ильяса Гимадутдинова во «ВКонтакте»

Двухместный вертолет Robinson R44 упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе Пермского края 7 января.

В результате крушения погибли два человека. Предварительные причины крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщил СКР.