Выезд на встречку привел к гибели четырех человек в Приангарье

В Усольском районе в ДТП погибли четыре человека. Трагедия произошла сегодня днем на 1795-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Новомальтинск, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции по Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, 45-летний водитель автомобиля Tank 300 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП автомобили загорелись. Водитель Tank, его жена и двое детей шести и девяти лет погибли. Водитель грузовика и 13-летний пассажир внедорожника получили травмы.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Михаил Кичанов