«Игроки мысленно тренировались дома»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как представление серии движений активирует те же участки мозга, что и реальные действия.

Вы входите в тренажерный зал, берете штангу, готовитесь и делаете десять приседаний. Представьте, как напрягается тело, и работают мышцы. Вы только что стали сильнее, просто слушая этот абзац. Конечно, если верить теории, что воображаемые тренировки так же полезны, как реальные. Неожиданно, но это неоднократно проверяли и ученые. Например, 10 лет назад команда из университета Огайо наложила гипс 30 добровольцам. Половина испытуемых в течение месяца занималась физическими упражнениями в уме, а другие не представляли ничего. В итоге их руки были примерно в два раза слабее, чем у первой группы.

А еще одно исследование вышло около пяти лет назад. Оно рассказывает, как команда «Глазго Рокс», занимавшая тогда первое место в Британской баскетбольной лиге, сохранила свою форму во время пандемии. Игроки, которые мысленно тренировались дома, в отличие от тех, которые провели это время за просмотром сериалов, показали неидеальные, но лучшие результаты. И большинство культуристов, которые ходят в зал, непременно отметят, что, когда они качаются, то напряженно думают о своих мышцах. Ученые предполагают, что представление серии движений активирует те же участки мозга, что и реальные действия. Но, конечно, все это не заменяет полноценную тренировку.

А в прошлом году исследователи Массачусетского технологического института обнаружили и обратную связь. Они пришли к выводу, что мышцы при работе выделяют особые вещества, которые стимулируют рост и восстановление самих нейронов. Так что диалог между мышцами и нервной системой точно ведется.

