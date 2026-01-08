«Тепло, оно ведь не только в сердце»
Павел Шинский — о глинтвейне
Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о самом первом рецепте пряного винного напитка и его пути к популярности в разных слоях общества.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Красное вино прогреть на медленном огне, добавив мед, мастику, лавр, шафран, финики и обжаренные финиковые косточки. До кипения не доводить, а если вдруг закипит — добавить еще немного вина. Так готовился сonditum рaradoxum — первый в мире глинтвейн, рецепт которого сохранил для потомков древнеримский гурман и сибарит Марк Габий Апиций.
После падения Рима глинтвейн вернулся в Европу лишь в XII веке, с началом поставок восточных пряностей. Мода на горячее пряное вино началась с портовых городов Испании и Франции, постепенно захватывая соседние страны. Особую популярность глинтвейн обрел в северных странах — климат, знаете ли, способствовал.
В XIX веке в Англии глинтвейн был непременным атрибутом театральных вечеров и светских приемов. А в конце того же столетия горячее вино окончательно ушло в народ, став фирменным атрибутом рождественских ярмарок сначала в Германии, а затем по всей Европе. Тепло, оно ведь не только в сердце.