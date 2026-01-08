Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как развивается индустрия, и где применяются андроиды.

В 2025 году гуманоидные роботы стали продуктом, выйдя из статуса эксперимента. Одним из масштабных подтверждений этого перехода стали Всемирные игры, почти как Олимпийские у людей. 280 команд из 16 стран собрались в Пекине и соревновались в 26 дисциплинах — от спринтерских забегов и футбола до сортировки лекарств и уборки номеров. Особенно красочно смену восприятия роботов подчеркивают деньги.

По информации McKinsey, мировой рынок гуманоидов почти достиг $3 млрд. Как сообщает Yahoo Finance, за первые девять месяцев только в Китае инвестиции в индустрию превысили $7 млрд с темпом роста 250% год к году. В 2026 году объем поставок прогнозируется выше уровня в 50 тыс. единиц. Это рост порядка 700%, отмечают аналитики TrendForce.

Текущий рынок гуманоидных роботов можно описать на примерах наиболее успешных реализаций. Tesla Optimus Gen 3 за $20-30 тыс. целится в массовое производство. Нейросеть Dodge позволяет машине получать тысячу новых навыков ежедневно, а модульные компоненты рассчитаны на 20 с лишним лет эксплуатации.

Boston Dynamics сменила в своих Atlas гидравлику на электрические приводы, переходит к обучению с подкреплением и готовит массовое производство совместно с Hyundai. Решение под брендом Unitree за $16–18 тыс. доказывает, что тонкая навигация на основе 3D-лидаров уже не просто стандарт, но почти готовит машины к паркуру. Кстати, именно разработка Unitree, модель H1, установила мировой рекорд на Всемирных играх гуманоидных роботов, пробежав 1500 м за 6 минут 34 секунды.

Конечно, первостепенно человекоподобные машины переводят в коммерческое применение: логистика и сборка на фабриках, сортировка, функции консьержа. К примеру, компания CATL, первая среди производителей тяговых батарей, поставила на конвейер гуманоидного робота, который заменил полностью ручной труд по установке разъемов. Кстати, он выполняет свою функцию с точностью, превышающей 99%.

Главный вызов перед индустрией — перегруженность цепочек поставок и дефицит полупроводников, высокоточных моторов и других компонентов. Отечественным производителям в 2026 году, похоже, придётся быть в роли догоняющих.

Александр Леви