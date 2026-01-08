Команда из Якутска стала победителем фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске

Гран-при и звание абсолютного победителя XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры получила команда «Таптал» из Республики Саха (Якутия), сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Фестиваль в очередной раз показал, насколько разным, смелым и выразительным может быть снежное искусство. Все работы получились яркими и самобытными»,— написал градоначальник.

Первое место завоевала команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска, второе место — у «Максимума» из Новосибирска, третье место — у «Острова свободы» из Омска.

Местом проведения конкурса-фестиваля снежной скульптуры стал парк «Арена».

Михаил Кичанов