В Липецкой области потушен пожар на нефтебазе спустя три дня

Утром было потушено возгорание на нефтебазе в Усманском районе Липецкой области, которое возникло в связи с падением беспилотника. Об этом сообщил глава Усманского округа Владимир Мазо сообщил в своем Telegram-канале.

Ликвидация чрезвычайной ситуации продолжалась трое суток. Ранее господин Мазо сообщал об отсутствии пострадавших и превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры произошло 6 января в результате атаки БПЛА.

Ульяна Ларионова