Белгородская область получит 5,2 млрд рублей на капремонт дорог в 2026 году

На капитальный ремонт дорог в Белгородской области из федерального бюджета будет выделено 5,2 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Как и всегда, уверен, что все дорожные работы у нас будут выполнены в срок»,— заявил господин Гладков и добавил, что в 2025 году на эти цели выделялось 3,8 млрд руб.

Днем ранее стало известно, что в соответствии с постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, Белгородская область также получит 4,42 млрд руб. в 2026–2028 годах на приведение автодорог в нормативное состояние и строительство мостов.

Ульяна Ларионова