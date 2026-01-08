Два человека погибли в результате стрельбы около церкви в США

В результате стрельбы в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити около здания церкви на Редвуд-Роад погибли два человека. Еще не менее шести людей пострадали. Об этом сообщила американская городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По данным полиции, трое пострадавших в результате стрельбы на Редвуд-Роад находятся в критическом состоянии. Подозреваемые на данный момент не выявлены. Сейчас ведется расследование, у офицеров есть «веские зацепки», говорится в сообщении.

Начальник городской полиции Брайан Редд считает, что стрельба не была целенаправленным нападением на религиозную общину. Сейчас правоохранительные органы осматривают территорию, находящуюся за церковью. По одной из версий полиции, к стрельбе может быть причастен автомобиль, который двигался на север по Редвуд-Роад, пишет ABC News.