На ремонт 15 мостов в Алтайском крае направили 1,4 млрд рублей

В 2025 году в Алтайском крае велись работы по восстановлению 15 мостовых сооружений. Это реконструкция семи мостов, строительство путепровода и ремонт еще семи объектов. Бюджетные инвестиции составили около 1,4 млрд руб., сообщили в региональном минтрансе.

В частности, в прошлом году был реконструирован мост через реку Паньшиха и завершено строительство путепровода над железнодорожными путями общей стоимостью 830 млн руб., восстановлен мост через реку Ушлеп за 90 млн руб. и отремонтирован мостовой переход через реку Полушиха за 42 млн руб.

Годом ранее власти региона отчитались о завершении реконструкции семи и ремонта пяти мостовых сооружений. На эти работы из бюджета региона было направлено около 650 млн руб.

Михаил Кичанов