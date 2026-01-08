В Германии неизвестные попытались поджечь электроподстанцию

В городе Эркрат на западе Германии неизвестные попытались поджечь электроподстанцию. Ответственность на себя взяла группировка Kommando Angry Birds.

Как передает WDR, злоумышленники хотели парализовать промышленную зону. 5 января они разлили девять литров зажигательной смеси в 18 пластиковых бутылок и вместе с пиротехническим детонатором заложили их под трансформатором.

Прокуратура Германии назвала инцидент атакой на критическую инфраструктуру. ««Если бы это сработало, возможно, произошло бы масштабное отключение электроэнергии»,— добавили там. Ответственным за попытку поджога грозит тюремное заключение.