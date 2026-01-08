Сийярто: «коалиция желающих» сделала новый шаг к войне с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что готовность «коалиции желающих» разместить войска на Украине приближает прямое военное столкновение Европы и России. Он добавил, что Будапешт отвергает «еще один шаг в сторону войны».

«В Париже "коалиция желающих" выдвинула очередное предложение, которое еще больше приближает Европу к прямому противостоянию с Россией. Стремясь разместить военных на Украине, страны Западной Европы создают риск прямой войны с Россией»,— написал господин Сийярто в соцсети X.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании французских и британских войск на Украине после завершения боевых действий. В дальнейшем документ должен пройти через голосование в национальных парламентах. В еще одной декларации, которую подписали 35 стран, изложены гарантии безопасности для Украины со стороны Европы.