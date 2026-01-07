Трамп запретил дивиденды оборонным компаниям США из-за медленного производства

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские оборонные корпорации слишком медленно производят военную технику для нужд армии. Глава государства запретил компаниям выплату дивидендов и обратный выкуп акций, пока ситуация не изменится.

«Зарплаты руководителей оборонной промышленности непомерны и неоправданны, учитывая, как медленно эти компании поставляют жизненно важное оборудование нашим военным и нашим союзникам»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он считает, что руководители оборонных компаний не должны получать больше $5 млн, пока не будут достигнуты целевые показатели.

«Я не разрешу выплачивать дивиденды или выкупать акции оборонных компаний до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены, как и в отношении зарплат и вознаграждений руководителей»,— заявил американский президент.

Президент назвал слишком медленным обслуживание и ремонт оборудования в США. «Как президент, я требую, чтобы техническое обслуживание проводилось “точно и в срок”»,— добавил он. Дональд Трамп призвал оборонные компании строить новые и современные предприятия для «создания новейших моделей военной техники будущего».