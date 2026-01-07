СКР назвал предварительные причины крушения вертолета в Прикамье

В качестве предварительных причин крушения частного вертолета в Пермском крае рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Следователи продолжают проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Двухместный вертолет Robinson R44 упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе Пермского края 7 января. В результате погибли два человека.