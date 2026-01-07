В Херсонской области запретили массовые мероприятия после атаки в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, запрещающий проводить мероприятия в заведениях общепита с участием более 10 человек. Документ вступает в силу с 7 января.

«Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах в ночь на 1 января, утверждал Владимир Сальдо. По его информации, погибли 29 человек, среди них двое детей. Пострадали не менее 60 человек. СКР возбудил дело о теракте.