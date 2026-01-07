Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белый дом о захвате танкера с россиянами, Венесуэле и покупке Гренландии

Белый дом: экипаж танкера «Маринера» может предстать перед судом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге прокомментировала захват военными США танкера «Маринера» с россиянами на борту, рассказала о планах Вашингтона купить Гренландию и отношениях США с Венесуэлой. Главные высказывания госпожи Левитт — в подборке «Ъ».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

О Венесуэле

  • Администрация Трампа находится в тесном контакте с временными властями Венесуэлы. США продолжит определять решения Каракаса.
  • Штаты сотрудничают с представителями нефтяной промышленности Венесуэлы. Соглашение между странами касается венесуэльской нефти, загруженной на танкеры.
  • США уже начали продажу нефти из Венесуэлы. Доходы будут зачислены на счета американских банков. Средства будут распределяться по усмотрению США.
  • В пятницу руководители американских нефтяных компаний посетят Белый дом.
  • Трамп оставляет за собой применить вооруженные силы в Венесуэле, если это будет необходимо.
  • США выборочно снимают санкции против Венесуэлы.
  • США отслеживают беспорядки в Венесуэле.
  • Сейчас еще рано называть дату выборов в Венесуэле.

О захвате танкеров «Маринера» и «София»

  • Арест танкеров проводился в целях соблюдения санкционного режима.
  • Экипаж «Маринера» предстанет перед судом США.
  • Танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране и шел под «ложным флагом». Судно входит в «теневой флот» Венесуэлы.
  • Судно «София» сопровождается в США. Танкер также не принадлежит какой-либо стране.

О Гренландии

  • В Белом доме обсуждают потенциальную покупку острова.
  • Все варианты рассматриваются, но в первую очередь — дипломатия.
  • Присоединение Гренландии к США нужно Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике.

