Белый дом о захвате танкера с россиянами, Венесуэле и покупке Гренландии
Белый дом: экипаж танкера «Маринера» может предстать перед судом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге прокомментировала захват военными США танкера «Маринера» с россиянами на борту, рассказала о планах Вашингтона купить Гренландию и отношениях США с Венесуэлой. Главные высказывания госпожи Левитт — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
О Венесуэле
- Администрация Трампа находится в тесном контакте с временными властями Венесуэлы. США продолжит определять решения Каракаса.
- Штаты сотрудничают с представителями нефтяной промышленности Венесуэлы. Соглашение между странами касается венесуэльской нефти, загруженной на танкеры.
- США уже начали продажу нефти из Венесуэлы. Доходы будут зачислены на счета американских банков. Средства будут распределяться по усмотрению США.
- В пятницу руководители американских нефтяных компаний посетят Белый дом.
- Трамп оставляет за собой применить вооруженные силы в Венесуэле, если это будет необходимо.
- США выборочно снимают санкции против Венесуэлы.
- США отслеживают беспорядки в Венесуэле.
- Сейчас еще рано называть дату выборов в Венесуэле.
О захвате танкеров «Маринера» и «София»
- Арест танкеров проводился в целях соблюдения санкционного режима.
- Экипаж «Маринера» предстанет перед судом США.
- Танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране и шел под «ложным флагом». Судно входит в «теневой флот» Венесуэлы.
- Судно «София» сопровождается в США. Танкер также не принадлежит какой-либо стране.
О Гренландии
- В Белом доме обсуждают потенциальную покупку острова.
- Все варианты рассматриваются, но в первую очередь — дипломатия.
- Присоединение Гренландии к США нужно Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике.