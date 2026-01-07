Белый дом о захвате танкера с россиянами, Венесуэле и покупке Гренландии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге прокомментировала захват военными США танкера «Маринера» с россиянами на борту, рассказала о планах Вашингтона купить Гренландию и отношениях США с Венесуэлой. Главные высказывания госпожи Левитт — в подборке «Ъ».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О Венесуэле

Администрация Трампа находится в тесном контакте с временными властями Венесуэлы. США продолжит определять решения Каракаса.

Штаты сотрудничают с представителями нефтяной промышленности Венесуэлы. Соглашение между странами касается венесуэльской нефти, загруженной на танкеры.

США уже начали продажу нефти из Венесуэлы. Доходы будут зачислены на счета американских банков. Средства будут распределяться по усмотрению США.

В пятницу руководители американских нефтяных компаний посетят Белый дом.

Трамп оставляет за собой применить вооруженные силы в Венесуэле, если это будет необходимо.

США выборочно снимают санкции против Венесуэлы.

США отслеживают беспорядки в Венесуэле.

Сейчас еще рано называть дату выборов в Венесуэле.

О захвате танкеров «Маринера» и «София»

Арест танкеров проводился в целях соблюдения санкционного режима.

Экипаж «Маринера» предстанет перед судом США.

Танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране и шел под «ложным флагом». Судно входит в «теневой флот» Венесуэлы.

Судно «София» сопровождается в США. Танкер также не принадлежит какой-либо стране.

О Гренландии