США допустили судебное разбирательство в отношении экипажа танкера «Маринера»

Экипаж российского танкера «Маринера» доставят в США для суда, если это будет необходимо, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По версии американской стороны, судно незаконно транспортировало нефть из Венесуэлы в обход санкций США.

«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства»,— сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Танкер был задержан 7 января. Европейское командование ВС США обвинило его в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Минтранс России назвал захват судна нарушением конвенции ООН по морскому праву. Среди членов экипажа танкера есть российские граждане, сообщил МИД РФ.