На Ставрополье средний срок потребительского кредита вырос до 2,43 года

В ноябре 2025 года в Ставропольском крае средний срок потребкредита составил 2,43 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Показатель за месяц увеличился на 1% — в октябре он составлял 2,4 года.

Как отмечают в бюро, после роста данного показателя в апреле-августе 2025 года, в последние три месяца средний срок потребкредита в среднем по России существенно снизился, стабилизировавшись в октябре-ноябре.

Мария Иванова