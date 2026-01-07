Рубио обсудит с властями Дании ситуацию вокруг Гренландии на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с властями Дании на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что вопрос установления контроля США над Гренландией был на повестке с самого начала президентского срока Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Он говорил об этом во время первого срока, и он не первый американский президент, который изучал возможность того, как мы можем завладеть Гренландией. Там есть интерес (для США.— “Ъ”)»,— сказал Марко Рубио журналистам (трансляцию вел Reuters на YouTube-канале).

Дональд Трамп заявлял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности. По информации Politico, Вашингтон будет стремиться присоединить остров до Дня независимости, 4 июля. До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.