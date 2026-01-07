Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кабардино-Балкарии выплатили 6,2 тыс. пособий при рождении ребенка

В 2025 году В Кабардино-Балкарии региональное единовременное пособие при рождении ребенка получили более 6,2 тыс. семей. Общая сумма выплат составила более 26,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подать заявление на получение выплаты необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае появления на свет двух и более детей выплата назначается каждому. В сообщении отмечается, что с 2025 года оформить региональную единовременную выплату можно в здании Перинатального центра Кабардино-Балкарии.

Мария Иванова

