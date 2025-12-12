Курское «Динамо» проиграло Сыктывкарской «Нике-Лузалес» в Премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» уступил «Нике-Лузалес» из Сыктывкара в матче регулярного этапа Премьер-лиги. Встреча прошла в Курске и завершилась со счетом 73:75 (12:24, 19:13, 19:19, 16:10, 7:9).

В команде хозяев отличились Яна Эльберг, заработавшая 25 очков, Ольга Фролкина (12 очков), Марина Голдырева (11 очков). Матч вышел напряженным: «Динамо» догоняло всю игру и смогло сравнять счет только за пять секунд до конца основного времени. Однако в овертайме «Нике-Лузалес» удалось победить. Несмотря на поражение, команда из Черноземья сохранила вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с красноярским «Енисеем», который занимает восьмое место в Премьер-лиге. Встреча запланирована на 19:00 15 декабря.

7 декабря курское «Динамо» победило новосибирское «Динамо» на выезде. Встреча завершилась со счетом 82:71.

Егор Одегов