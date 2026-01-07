Хегсет связал задержание «Маринеры» с блокадой венесуэльской нефти

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты продолжают блокировать перемещение подсанкционной венесуэльской нефти. Так он прокомментировал в X сообщение о задержании нефтяного танкера «Маринера», опубликованное Европейским командованием ВС США.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Министр войны США Пит Хегсет

«Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти полностью остается в силе по всему миру», — написал господин Хегсет, связав инцидент с действующей санкционной политикой Вашингтона.

Сегодня Европейское командование ВС США сообщило, что американские спецподразделения провели операцию по задержанию российского танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Источники CNN утверждали, что судно могло перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.