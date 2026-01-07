В Ростовской области водителя задержали за ДТП с двумя погибшими

Волгодонской районный суд Ростовской области избрал меру пресечения Мураду Мадлиеву, подозреваемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Задержанному назначен запрет определенных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 6 января Мурад Мадлиев ехал по автодороге Ростов-Семикаракорск-Волгодонск за рулем Hyundai Accent. Около 10:00 водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Двое пассажиров, один из них — малолетний ребенок,— погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, находящийся в салоне автомобиля, получил травмы.

Мария Иванова