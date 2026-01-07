США захватили в Карибском море танкер Sophia по обвинению в нарушении санкций

Военнослужащие США задержали в Карибском море танкер Sophia. Американская береговая охрана сопровождает его в США. Власти Соединенных Штатов обвиняют танкер в нарушении американских санкций, сообщило Южное командование США.

«Захваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море»,— следует из сообщения Южного командования США в соцсети Х.

По информации источников Reuters, задержанное судно шло под панамским флагом и связано с Венесуэлой. Танкер вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов, перевозивших нефть из Венесуэлы в Китай.

7 января США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера» под российским флагом. Европейское командование ВС США утверждает, что судно нарушило американские санкции. По информации CNN, судно, которое раньше называлось Bella 1, могло перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.