Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США начали захват танкера «Маринера» под российским флагом

США начали операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера», который американская береговая охрана более двух недель преследовала в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, в момент проведения операции поблизости находились российские корабли, в том числе подводная лодка. Отдельно береговая охрана США перехватила в водах Латинской Америки танкер, связанный с Венесуэлой, добавили источники агентства.

О том, что «Маринеру» преследует корабль США, сообщил накануне МИД России. В заявлении утверждалось, что судно под флагом России находилось в международных водах Северной Атлантики, в 4 тыс. км от американского побережья.

По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Источники CNN утверждали, что судно может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.

Новости компаний Все