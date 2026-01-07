США начали захват танкера «Маринера» под российским флагом

США начали операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера», который американская береговая охрана более двух недель преследовала в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, в момент проведения операции поблизости находились российские корабли, в том числе подводная лодка. Отдельно береговая охрана США перехватила в водах Латинской Америки танкер, связанный с Венесуэлой, добавили источники агентства.

О том, что «Маринеру» преследует корабль США, сообщил накануне МИД России. В заявлении утверждалось, что судно под флагом России находилось в международных водах Северной Атлантики, в 4 тыс. км от американского побережья.

По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Источники CNN утверждали, что судно может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.