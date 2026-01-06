МИД: корабль США преследует российский танкер «Маринера» в Атлантике

МИД РФ заявил о преследовании российского нефтяного танкера «Маринера» военными силами западных стран. В заявлении ведомства подчеркивается, что судно под флагом РФ сейчас находится в международных водах Северной Атлантики и следует курсом в соответствии с нормами международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По информации Reuters, нефтяной танкер «Маринера» раньше носил имя Bella 1 (фото сделано в марте 2025 года в районе Сингапура)

«С тревогой отслеживаем аномальную ситуацию», — заявили в МИД (цитата по ТАСС).

Дипломаты сообщили, что танкеру «уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО». Утверждается, что уже несколько дней за судном следует корабль береговой охраны США, притом что танкер находится в 4 тыс. км от американского побережья.

Российский МИД призвал западные страны следовать принципам свободы судоходства в открытом море.

По данным CNN и CBS, до недавнего времени танкер носил название Bella 1. Источники телеканалов утверждают, что власти США обсуждают захват судна. Его считают частью «теневого флота» и обвиняют в перевозке партии подсанкционной венесуэльской нефти.