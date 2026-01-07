Рождественские богослужения в Москве посетили более 1 млн человек

Рождественские богослужения прошли в ночь на 7 января в 534 московских храмах. Их посетили более миллиона человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка во время праздничных богослужений сыграли силовые структуры»,— сказал господин Сучков «РИА Новости». По его словам, никаких инцидентов и несчастных случаев в рождественскую ночь не произошло.

Президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Глава государства поздравил с Рождеством православных россиян. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.