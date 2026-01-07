Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рождественские богослужения в Москве посетили более 1 млн человек

Рождественские богослужения прошли в ночь на 7 января в 534 московских храмах. Их посетили более миллиона человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка во время праздничных богослужений сыграли силовые структуры»,— сказал господин Сучков «РИА Новости». По его словам, никаких инцидентов и несчастных случаев в рождественскую ночь не произошло.

Президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Глава государства поздравил с Рождеством православных россиян. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

Рождественское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Ясенево

Рождественское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обряд крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Обряд крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин) во время богослужения

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Верующие у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Верующие у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (в центре) во время богослужения

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (в центре) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек во время богослужения

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Верующие в храме Христа Спасителя

Верующие в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Патриарший хор храма Христа Спасителя

Патриарший хор храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Священнослужители в храме Христа Спасителя

Священнослужители в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Богослужение в храме Христа Спасителя

Богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Верующие во время богослужения в Казанском соборе

Верующие во время богослужения в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий во время богослужения

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов в Казанском соборе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Богослужение в Казанском соборе

Богослужение в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Верующие во время богослужения в Казанском соборе

Верующие во время богослужения в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Богослужение в Казанском соборе

Богослужение в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Богослужение в Казанском соборе

Богослужение в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Богослужение в Казанском соборе

Богослужение в Казанском соборе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Казанский собор перед Рождественским богослужением

Казанский собор перед Рождественским богослужением

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

