Умер гандболист Анатолий Евтушенко

Олимпийский чемпион и заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Анатолий Евтушенко

Фото: Федерация гандбола России Анатолий Евтушенко

Причины смерти заслуженного тренера СССР не уточняются. Федерация гандбола выразила соболезнования близким Анатолия Евтушенко.

В составе гандбольного клуба МАИ Евтушенко стал чемпионом СССР в 1960 году. Под его руководством МАИ побеждал на чемпионатах страны шесть раз, а также в Кубке европейских чемпионов в 1973 году. Евтушенко возглавлял студенческую сборную СССР. Он привел команду к победе на чемпионате мира в 1968 году. Руководил мужской сборной СССР на протяжении 20 лет.