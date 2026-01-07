В МЧС предупредили о снегопаде в Свердловской области
В свердловском ГУ МЧС предупредили о снегопадах, которые будут в Свердловской области 8 января. Сообщение разместили в социальных сетях ведомства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«8 января местами в Свердловской области ожидается сильный снег»,— указали в МЧС.
Спасатели рекомендуют не ходить в этот день в лес и далеко ездить на машине, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время вождения. В машине лучше иметь с собой лопату, трос, термос с горячим чаем, заряженный телефон и теплую одежду.
Пешеходам порекомендовали быть осторожнее, так как снег может скрыть неровности на пути. При сильном снегопаде лучше обходить шаткие и неустойчивые конструкции, нависающие предметы, оборванные провода и другие предметы, которые могут быть опасны.
Сегодня, 7 января, в МЧС предупреждали о сильных порывах ветра. Они достигают до 17 м/с.