Свердловское МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра

В Свердловской области ожидается усиление ветра до 17 м/c. Предупреждение об этом выпустило региональное МЧС.

«7 января местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Будьте бдительны!»,— указано в сообщении ведомства.

Жителям советуют не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, не укрываться от ветра у стен зданий. Машины лучше не парковать рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а окна и двери плотно закрыть.

В Свердловской области ожидают потепление до -2° к 8 января, следует из данных Гидрометцентра. В Екатеринбурге 7 января — облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составляет –10°...–12°.

Анна Капустина