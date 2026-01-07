Курдские районы Алеппо объявлены закрытыми военными зонами

Сирийская армия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами с 15:00 по местному времени, сообщило AFP со ссылкой на заявление военных. Для выхода мирных жителей заранее будут созданы гуманитарные коридоры. В сообщении отмечается, что ограничения распространяются на районы Шейх-Максуд и Ашрафия.

5 января трое военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения при атаке Сирийских демократических сил (СДС) с применением беспилотников по контрольно-пропускному пункту военной полиции в районе Дейр-Хафера восточном пригороде Алеппо. На следующий день, по данным агентства SANA, сирийская армия начала наносить удары по позициям запуска дронов СДС.

Сирийские демократические силы — военный альянс, созданный 10 октября 2015 года. Его основу составляют курдские отряды народной самообороны.

7 января министр по управлению чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий катастроф Раэд ас-Салех заявил в Х, что продолжение атак СДС на жилые кварталы Алеппо является пренебрежением к жизни мирных жителей и их безопасности.