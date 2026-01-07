В Волгограде появится православный культурно-просветительский центр
В Волгограде планируется создать православный культурно-просветительский центр области. Об этом сообщает администрация региона по итогам встречи губернатора Андрея Бочарова, митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора и главы Волгограда Владимира Марченко.
Фото: Администрация Волгоградской области
Ожидается, что центр появится вблизи кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. В структуру включат храм, общественный и просветительский центры, а также воскресную школу.
Также администрация сообщает, что в рамках совместной программы с РПЦ обновлен храм Всех Святых на Мамаевом кургане, проводятся работы в храме Иоанна Кронштадтского, прорабатываются вопросы развития Казанского собора.
Также на Мамаевом кургане установят памятник в честь участников СВО. Сейчас на этом месте находится закладной камень.