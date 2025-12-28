У Мамаева кургана в Волгограде установят памятник в честь участников СВО

В Волгограде установят памятник в честь защитников Отечества — участников специальной военной операции. Вопросы по его созданию и открытию музейного комплекса обсудили на совещании под председательством губернатора Андрея Бочарова, сообщает региональная администрация.

Фото: Администрация Волгоградской области, Коммерсантъ Совещание прошло под председательством Андрея Бочарова

Памятник появится у подножия Мамаева кургана. Сейчас на этом месте находится закладной камень.

В разработке принимали участие жители Волгоградской области. Они прислали эскизы будущего памятника. Оргкомитет обработал и сформировал определенные предложения, которые были направлены участникам СВО, находящимся на передовой, чтобы они дали свою оценку и высказали предложения.

Ольга Симонова