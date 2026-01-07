Глава Equinor исключил возвращение компании в Венесуэлу

Норвежская нефтегазовая компания Equinor не планирует возобновлять работу в Венесуэле, откуда она ушла в 2021 году. Об этом сообщил Reuters генеральный директор компании Андерс Опедал.

Фото: Gwladys Fouche / Reuters Гендиректор Equinor Андерс Опедал

«Мы вышли из Венесуэлы, потому что хотели перераспределить капитал», — заявил он.

Equinor начала деятельность в нефтегазовой отрасли Венесуэлы в середине 1990-х годов, инвестировав миллиарды долларов в наземные и шельфовые проекты. Однако примерно через 25 лет компания полностью свернула свою работу в регионе.