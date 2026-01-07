Нефти просчитывают венесуэльский трек

Венесуэла перенаправит в США от 30 млн до 50 млн баррелей, которые должны были поставить Китаю. Сделка Каракаса и Вашингтона составит $2 млрд и позволит избежать дальнейшего сокращения добычи сырья, заявил Дональд Трамп. Как подсчитала компания Kpler, если Соединенные Штаты продолжат блокаду, нефтеразработка в республике упадет еще на 20%. В ноябре добыча нефти в регионе составляла 900 тыс. баррелей в сутки, сейчас — около 750 тысяч. Но на фоне переизбытка предложения едва ли это окажет существенное влияние на рынок, считают аналитики. При этом запасы нефти в Венесуэле считаются крупнейшими в мире. Ранее американский президент заявил, что проекты в Венесуэле «готовы к работе». И что США намерены восстановить там инфраструктуру за счет субсидий нефтяным компаниям. В Белом доме полагают, что на это потребуется полтора года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Впрочем, выйти на уровень добычи в 3 млн баррелей в сутки удастся не раньше, чем к 2030-му, полагает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Больших российских нефтяных проектов в Венесуэле не осталось. И существовали они лет 15 назад, когда многие наши нефтегазовые компании зашли в страну. Они предполагали добывать там сырье, углеводороды, а потом их экспортировать по всему миру и перерабатывать, в том числе в Индии.

Переработка в Индии осталась, но в самой Венесуэле инвестиций практически нет. Причина — слишком невыгодная геология. По экономике проекты были не очень интересные, и все российские компании оттуда ушли. В Венесуэле остались проекты "Росзарубежнефти", но это уже относительно небольшой бизнес по меркам того, что было 10-15 лет назад. Поэтому я не уверен, что у российских властей в принципе есть большой интерес к тому, чтобы оставаться в республике. Возможно, были какой-то стратегические планы, связанные с влиянием России в этой части земного шара. Но именно экономических проектов с расчетом на большие деньги там уже не было. Мне кажется, что вся история, которую организовал Трамп, была в том, чтобы отдалить Китай от венесуэльских нефтяных запасов и продемонстрировать успехи перед промежуточными выборами в Конгресс.

Но это не была история с тем, чтобы получить нефть, которая здесь и сейчас будет нужна американцам, или, допустим, отобрать ее у кого-то. Слишком большие проблемы с инфраструктурой. Если это и связано с нефтью, то только с точки зрения долгосрочной стратегии на десятилетия вперед».

В ноябре Нацассамблея Венесуэлы продлила работу совместных с Россией проектов до 2041-го. С дополнительными инвестициями на $616 млн. Речь — о сотрудничестве государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и «Росзарубежнефти». Они занимаются разработкой двух месторождений в западном регионе Венесуэлы. Ожидается, что за следующие 15 лет они добудут около 90 млн баррелей сырой нефти. Для сравнения, по данным ОПЕК, осенью добыча Венесуэлы составляла меньше миллиона баррелей в сутки. Промышленный эксперт Максим Худалов сомневается, что России придется окончательно покинуть регион: «Исходя из текущего трека общения с американцами, складывается мнение, что все-таки они готовы к сотрудничеству, в том числе и с нами. Вопрос в том, что те проекты, которые работали под российским управлением, начнут выходить на мировой и европейский рынки через американских трейдеров. И в этом есть большая ложка дегтя, потому что американский трейдер будет существенно ухудшать маржинальность.

Но учитывая, что вся российская нефть и так под санкциями, появление американского трейдера в данном случае будет в какой-то степени защитой от ограничений.

Понятно, что это рэкетная схема, когда навязывают услугу, от которой трудно отказаться. Но в данном случае для нас на текущем этапе развития событий, видимо, это является не самым плохим вариантом, поскольку это открывает нам доступ на международные рынки нефти. Поэтому та маржинальность, которую российские компании имели, работая на венесуэльской нефти при поставках ее в Китай и другие дружественные страны, снизится. Зато можно будет несколько нарастить объем экспорта за счет поставок, прежде всего в США, потому что эта нефть там востребована. Во вторую очередь, конечно, в Европу. Но здесь, к сожалению, нам придется, что называется, потесниться. Потому что в противном случае у нас возникнут сложности с поставками танкерами так называемого теневого флота и с количеством рынков сбыта».

6 января МИД России опубликовал уже четвертое заявление о событиях вокруг Венесуэлы. Кремль ситуацию пока не комментировал. Министерство поддержало вступление в должность исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес. И призвало к деэскалации и решении проблем «путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН». И столь сдержанный тон вполне объясним, отмечает директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Россия не хочет из-за Венесуэлы обострять отношения с США, потому что заинтересована в поддержании диалога. То же самое было сказано, когда было объявлено о налете украинских дронов на резиденцию президента на Валдае: что Россия подготовит ответные меры и пересмотрит переговорную позицию, но будет продолжать диалог. Какие бы ни были новые власти в Венесуэле, конечно, будут прилагаться усилия, чтобы и с ними организовать диалог.

Но не в этом дело, а в том, что из-за Венесуэлы никто не собирается сейчас ставить мир на грань глобальной катастрофы или конфронтации. Это очень прагматичная позиция. Богу — богово, а кесарю — кесарево».

Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп согласился поддержать кандидатуру Делси Родригес на посту президента Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора. Ныне исполняющая обязанности президента ранее занимала пост министра нефти и успешно провела венесуэльскую промышленность через международные санкции и экономическое давление, поясняет агентство. Внутри страны Родригес также считают лучшим вариантов для восстановления нефтяной экономики и возврата крупных иностранных компаний. Тем временем, как отмечают СМИ, американская Chevron направила в Венесуэлу 11 нефтяных танкеров. Компания оказалась единственным экспортером нефти из страны после похищения Николаса Мадуро.

Екатерина Вихарева