«Съесть парочку лимонов и сделать бусы из цедры апельсина»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о мифах вокруг аскорбиновой кислоты и о том, есть ли смысл употреблять ее при ОРВИ.

В начале XX века витамин С стал символом спасения от болезней, старости и слабости. Люди поняли, что цитрусовые помогают справиться со множеством недугов. Но вот в 1970-х ситуация развернулась фантастическим образом. Лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг выпустил книгу «Витамин С и обычная простуда», которая стала бестселлером. В ней известный химик и очень уважаемый человек рекомендовал употреблять по 3000 мг аскорбиновой кислоты в сутки, а норма — 75-90 мг. Ученый сам прибегал к такому макродозингу, и у людей, конечно, не было причин ему не верить. Впрочем, научного подкрепления теория Полинга не получила.

Но в массовом сознании до сих пор закреплен миф, что при ОРВИ надо съесть парочку лимонов, сделать бусы из цедры апельсина и на десерт порадовать себя аскорбинками. За эти полвека ученые провели не одно исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о спасительной силе витамина С. И пришли к выводу, что такие добавки не могут на 100% защитить человека от простуды. И, может быть, выздоровление наступает чуть быстрее, но не намного. А если же начать питаться лимонами уже после появления симптомов, то эффект и вовсе нулевой.

В научном сообществе также говорят, что люди, которые принимают аскорбиновую кислоту, в целом более пристально следят за своим здоровьем, поэтому эффект может быть смазан. Вывод только один: если хочется и нравится, то в умеренных количествах и лимон, и цедра займут свое место на вашем столе. А вот одержимость таким лечением вряд ли к чему-то приведет.

Анна Кулецкая