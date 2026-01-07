Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как появился культовый вермут и почему стал атрибутом сладкой жизни.

Если абсент можно назвать полынной трагедией, не зря его окрестили безумием в бутылке, то Martini — настоящий великосветский роман. Вермуты — ароматизированные крепленые вина с травами и специями — обрели популярность в Италии еще в XVIII веке. Свой рецепт был у каждой хозяйки, так что выделиться на рынке было непросто. Но управляющий туринской компании Distilleria Nazionale da Spirito di Vino Алессандро Мартини ставил перед фирмой грандиозные цели. Отдуваться, как всегда, пришлось подчиненным.

Технолог Луиджи Росси, гениальный травник, без устали экспериментировал с рецептом и наконец, в 1863 году, выдал шедевр. Как признавался Росси, основа букета осталась традиционной, зато он уменьшил объем вина и добавил побольше жженого сахара, смягчившего полынную горечь. Рынок был в восторге. А уж когда Джеймс Бонд произнес свой коронный «смешать, но не взбалтывать», Martini окончательно превратился в светский атрибут. Люди любят сладкую жизнь.

Павел Шинский