Над Северной Осетией сбили один беспилотник

Над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет»,— написал господин Меняйло. Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной источникам, а также напомнил, что в Северной Осетии действует запрет на публикацию информации, а также фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА.

Мария Иванова