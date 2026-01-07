Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Северной Осетией сбили один беспилотник

Над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Жертв и разрушений нет»,— написал господин Меняйло. Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной источникам, а также напомнил, что в Северной Осетии действует запрет на публикацию информации, а также фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА.

Мария Иванова

